Жители Петербурга на фоне пандемии COVID-19 стали чаще обращаться к косметологам

Главный врач и основатель клиники «Космос» Илья Бендлин рассказал, что в период пандемии стало значительно больше людей, которых беспокоит состояние их кожи.

По словам специалиста, на «уколы красоты» петербуржцы идут зачастую подсознательно — к примеру, чтобы чувствовать себя конкурентноспособным, не бояться сокращения из-за более молодых коллег. «Чтобы быть успешным, нужно выглядеть хорошо», — поделился своим мнением глава клиники с РИА Новости.

При этом эксперт отмечает, что средний возраст пациентов косметологов снижается. Ранее считалось, что колоть ботокс имеет смысл только после 30 лет, но сейчас все больше людей стремятся поддерживать красоту «заранее». Как рассказал доктор, инъекции ботулотоксинов занимают от 15 минут до получаса, а эффект сохраняется на полгода. Этот факт не в последнюю очередь обуславливает популярность процедуры.

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