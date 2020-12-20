Диетолог назвала безопасную для организма суточную дозу мандаринов

Диетолог назвала безопасную для организма суточную дозу мандаринов
Тем, кто ест мандарины ради витамина С, лучше покупать его в таблетках, где точно рассчитана суточная доза. Фото: pixabay

Диетолог-нутрициолог Сания Ислямова рассказала, в чем опасность злоупотребления мандаринами, а также назвала допустимое количество этих фруктов, которое без вреда можно съесть в течение дня.

По словам эксперта, в сутки разрешено употребить не больше четырех штук цитрусов, при этом не более двух за раз. Строго запрещено есть мандарины на голодный желудок людям, предрасположенным к сахарному диабету, а также аллергикам. Диетолог отмечает, что даже если здоровый человек съест более пяти фруктов в день, это приведет к закислению крови — такая среда способствует развитию онкологических процессов.

Также не стоит закусывать мандаринами алкогольные напитки, поскольку из-за чрезвычайно большого количества углеводов в таком сочетании человеку может стать плохо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты лучше всего подходят в качестве закуски к новогоднему столу.

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