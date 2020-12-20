В Петербурге осталось всего 27 коек для пациентов с COVID-19

Согласно данным еженедельного отчета Смольного по ситуации с коронавирусом в Петербурге, на данный момент заняты 10 504 койки, свободны — 27.

Из общего количества госпитализированных 2 444 пациента находятся в тяжелом состоянии, 7 448 заняты среднетяжелыми больными, еще 612 койкомест занимают горожане с легкой формой коронавирусной инфекции. При этом в отчете речь идет о недельной наполняемости, поэтому положение дел в конкретный момент неизвестно. Отметим, что выписывают ежедневно также более тысячи человек.

Неделей ранее в Северной столице оставалось почти 400 свободных коек — уже тогда ситуацию называли близкой к критической. При этом, как писала gazeta.spb.ru, за прошедшие семь дней госпитализировали абсолютно рекордное количество ковид-пациентов — на койках госпиталей оказались 6 139 петербуржцев.