Трамп потребует пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании у Верховного суда

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала иск в Верховный суд страны с требованием о пересмотреть итоги выборов главы государства в штате Пенсильвания.

В иске отмечается требование назначить выборщиков от штата для принятия нового решения в рамках выборов президента США.

Представители главы Белого дома требуют от суда принять решение по данному делу до 6 января, когда итоги голосования коллегии выборщиков будут утверждены новым составом конгресса.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.