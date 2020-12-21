Что известно на 21 декабря о новом штамме коронавируса в Великобритании

Gazeta.SPb публикует последние данные о новом штамме Covid-19, обнаруженном в Великобритании.

О новом штамме коронавируса в понедельник, 14 декабря, сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты Covid-19. Позднее это подтвердил британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, пишет РИА Новости. По предварительным оценкам, новый штамм может быть заразнее привычного на 70%. Однако доказательств его повышенной опасности или иной реакции на вакцины нет.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, новый штамм коронавируса — это не что иное, как очередная мутация с «нейтральным характером», а появилась она в начале ноября. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

21 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вакцина «Спутник V» непременно защитит от нового варианта Covid-19. По его словам, нет никаких показаний к тому, что этого не будет.

Известно, что новый штамм получил название VUI-202012/01. Как сообщает РБК со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), его выявили еще в середине сентября. Издание пишет, что ученых беспокоят изменения в спайковом белке мутации — части вируса, которая позволяет ему проникать в клетки легких, горла и носовой полости, взаимодействуя с рецептором ACE-2. При этом новый штамм не более смертелен, чем обычный.

Отметим также, что ряд стран, учитывая повышенную скорость распространения вируса нового типа, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Среди них Франция, Германия, Италия, Израиль, Кувейт, Канада, Аргентина, Чили. В понедельник, 21 декабря, такое решение приняла Россия — полеты прекращены на неделю. Кроме того, Франция, Нидерланды и Италия временно запретили паромное сообщение с Великобританией.

Как пишет Русская служба BBC, новый штамм коронавируса обнаруживается по всему Соединенному Королевству, кроме Северной Ирландии. Несколько случаев зафиксированы в Нидерландах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 77 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.