Вахтовики в Петербурге получают в среднем 60 тыс. рублей

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru подвели итоги уходящего года в сфере вахтовой занятости, востребованность которой заметно выросла в этом году.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, за минувшие месяцы 2020 года в регионах Северо-Запада было опубликовано около 42 тыс. вакансий с вахтой. По сравнению с началом года во втором квартале количество вакансий с вахтой выросло в 7 раз, рост продолжался до конца года.

Максимальное число вахтовых вакансий было зафиксировано в Ленинградской области, на которую пришлось около 10% от всех вакансий. В Петербурге же это число составляет около 1%.

Средняя предлагаемая зарплата вахтовикам в Петербурге в четвертом квартале составляла около 60 тыс. рублей. А средняя зарплата в СЗФО достигла 77 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предлагаемая петербуржцам зарплата выросла на 15% за 2020 год.