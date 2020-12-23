В Ленобласти еще 224 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти за сутки выявлено 224 случая заражения COVID-19. Число зараженных в регионе достигло 21 997.

Новые случаи заражения коронавирусом в 93 населенных пунктах, сообщили в регионального Роспотребнадзоре. Вылечились 233 пациента. Больше всего зараженных за сутки выявлено в Тихвине (13), в Выборге(12), в Гатчине( 11) и во Всеволожске(9).

За сутки семь умерли человек с коронавирусом. Число смертельных случаев в Ленобласти с начала пандемии достигло 207. Выздоровели за все время 19 795 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. При этом вылечились 24 447 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область. С начала пандемии в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.