Новый штамм, дополнительные выплаты медикам, госпиталь-трансформер: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Смольный рассчитывает получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца года, медикам, работающим с «коронавирусными» больными, установили новые выплаты, у Госпиталя для ветеранов войн открылся лечебно-диагностический корпус, из-за нового штамма Россия приостановила авиасообщение с Великобританией: Gazeta.SPb публикует последние данные по Covid-19 в Петербурге.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 3 751 человек. При этом 3 034 горожанина выздоровело, а 76 умерло. Всего же с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 219 581 петербуржца. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

По сравнению с прошлой неделей случаев заражения ковидом в Северной столице стало на 5% меньше, рассказала руководитель отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева. Сегодняшняя эпидобстановка, считает она, очень скоро позволит определить сроки выхода города на плато.

Власти Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины против COVID-19. Треть из них, по словам Александра Беглова, ожидается к концу этого года. Напомним, что к этому времени откроются еще 70 пунктов для вакцинации.

Тем временем власти Петербурга установили новые размеры дополнительных выплат медработникам, трудящимся в «ковидных» госпиталях. Соответствующее постановление в понедельник, 21 декабря, подписал Александр Беглов. Так, медикам с высшим образованием положены 2 115 рублей за смену, среднему медперсоналу — 1 020 рублей за смену, младшему — 630 рублей за смену. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.

В четверг, 24 декабря, в Невском районе заработал новый лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн. Его возвели за рекордные 5 месяцев. Как отметили в Смольном, он предназначен в первую очередь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Учреждение представляет собой некий «трансформер», который в случае необходимости можно легко перепрофилировать.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Причина — в королевстве обнаружили новый штамм Covid-19. По оценкам экспертов, он распространяется быстрее, чем другие варианты инфекции, и может быть заразнее на 70%.

Впереди новогодние праздники, во время которых в Петербурге будет действовать ряд ограничений. Горожанам, которые собираются в гости, врачи советуют быть осторожнее. Чтобы не заразиться, гражданам рекомендуют остаться дома и перетряхнуть аптечки.