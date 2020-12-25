Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Стриминговый сервис Netflix избавился от всех фильмов с участием актера Джонни Деппа. Пользователи соцсетей сообщают, что фильмы с Деппом оказались недоступны в американском каталоге.

Как сообщает The Geekbuzz, Netflix пока не прокомментировал пропажу кинолент. Есть предположения, что это простое совпадение и обновление контента. Однако поклонники считают, что это запоздалая реакция на то, что Депп проиграл очередной суд по делу о клевете в отношении экс-супруги Эмбер Херд, которая обвиняла его в избиениях.

Пользователи соцсетей начали массово возмущаться по этому поводу. «Они действительно убрали все фильмы с Деппом? Ненавижу», «Джонни Депп — заботливый и любящий человек, который не заслужил этого безумия», — пишут пользователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа исполнит роль волшебника Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».