В Белогорке спасатели тушили горящую постройку

Утром в среду, 30 декабря, в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Белогорка загорелось нежилое помещение.

Горела обстановка на общей площади 30 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 4:14. Справиться с огнем удалось к 5:04.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.