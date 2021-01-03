В Кирове хирурги извлекли из желудка 16-летней пациентки клубок волос весом в 300 граммов

"В мировой литературе до 1991 года было описано всего 400 таких случаев. Это очень редкая патология", - рассказал детский нейрохирург Эдуард Сырчин. Фото: сайт правительства Кировской области

"В мировой литературе до 1991 года было описано всего 400 таких случаев. Это очень редкая патология", - рассказал детский нейрохирург Эдуард Сырчин. Фото: сайт правительства Кировской области

Перед Новым годом в детскую областную больницу в Кирове попала 16-летняя девушка с сильными болями в животе. Оказалось, что в желудке пациентке образовался трихобезоар — ком волос весом в 300 граммов и размером 10 на 15 см.

Безоар — это редчайшее заболевание, при котором в желудке в течение длительного времени скапливаются проглоченные волосы, ногти или частицы непереваренной пищи. В определенный момент эта масса превращается в плотный клубок и начинает доставлять человеку сильный дискомфорт.

По словам детского нейрохирурга Эдуарда Сырчина, данная патология чаще всего встречается у девочек-подростков, многие из которых имеют привычку кусать волосы. Симптомами заболевания являются боли в животе, тошнота, рвота и потеря аппетита. Медик отметил, что таких случаев в больнице не встречали с 1999 года, когда на операционный стол попала 14-летняя девочка, из желудка которой извлекли клубок волос весом в 900 граммов.

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