«Британский» штамм коронавируса нашли в Греции

В Греции обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.

Шесть туристов из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские праздник, сдали тест на вирус и получили положительный результат, сообщает телеканал Skai.

Четверо из них оказались носителями нового штамма вируса. Они находятся под охраной в карантинной гостинице.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.