В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 73 человека

Смертность от ковида в Петербурге по-прежнему держится на высоком уровне. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Смертность от ковида в Петербурге по-прежнему держится на высоком уровне. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на 5 января, петербургская статистика смертей от ковида зафиксировала еще 73 летальных случая за последние сутки.

Антилидером по количеству смертей от COVID-19 за сутки вновь остается Москва, где скончались 75 человек. На втором месте держится Северная столица, где коронавирус забрал жизни 73 пациентов. На третьем месте — Московская область, за последние сутки в регионе зарегистрировано 22 смерти. В общей сложности, число погибших составляет 518 человек.

Всего по стране с начала пандемии выявлено 59 506 смертей от коронавирусной инфекции и её последствий. В Санкт-Петербурге жертвами заболевания за весь период ведения статистики стали 8 077 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 3 649 петербуржцев.