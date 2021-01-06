Полицейские задержали прохожего, устроившего стрельбу в Муринском парке

Полицейские задержали прохожего, устроившего стрельбу в Муринском парке
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Северном проспекте в Петербурге местных жителей напугала стрельба. Прохожий решил пострелять в воздух.

Инцидент произошел во вторник, 5 января. Горожане пожаловались на мужчину, который средь бело дня не менее 19 раз выстрелил в воздух из автомата, а после скрылся с места происшествия.

Как сообщил 78.ru, прибывшие полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Его остановили у дома №87 по Северному проспекту.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Народной двое неизвестных устроили стрельбу из автомата.

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