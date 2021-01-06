Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем telegram-канале, что природный «морозоустойчивый» характер россиян является уникальным шансом в борьбе с коронавирусом.

Он призвал воспринимать коронавирус как природное явление и не демонизировать его.

При этом врач отметил, что единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.

Ранее Мясников заявил, что массовая вакцинация от коронавируса полезна даже для тех, кто отказался от укола. Он отметил, что прививку нужно делать для достижения коллективного иммунитета. Мясников заявил, что он нужен тем, кто не может или не хочет получить вакцина. Среди таких людей не только отказники, но также аллергики и лица с медотводом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в городе планируют наращивать объемы тестирования на ковид, сколько потрачено на закупку бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому, а также о ходе вакцинации.