Стало известно, какая закуска продлевает жизнь

Стало известно, какая закуска продлевает жизнь
Одним из таких продуктов назвали корейское блюдо кимчи. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, болезни которых являются самой распространенной причиной смерти в мире.

Одним из таких продуктов назвали корейское блюдо кимчи — квашеная капуста в острых специях, Daily Express. В исследовании говорится, что эта закуска полезна для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности — основного фактора развития диабета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые заявили, что диета способна снизить риск заражения коронавирусом или хотя бы облегчить течение болезни. Речь идет о кетогенной диете, когда снижается потребление углеводов. Благодаря такому стилю питания удастся снизить процент жира и холестерина в организме, а также стабилизировать уровень сахара в крови.

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