Третьяк объяснил, почему молодежная сборная РФ проиграла на ЧМ

Третьяк объяснил, почему молодежная сборная РФ проиграла на ЧМ
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу сборной Финляндии. Фото: ФХР

Он считает, что спортсменам пока что не хватает физической подготовки.

Олимпийский чемпион и Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк объяснил, почему молодежная сборная России по хоккею проиграла в канадском Эдмонте. Об этом сообщает ТАСС.

Легендарный вратарь считает, что спортсменам не хватает физической подготовки, поэтому им было непросто. Третьяк убежден, что хоккеисты не показали все, на что способны. Ему понравилось, как сборная сыграла против США и Швеции.

«Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей»

— сказал Владислав Третьяк.

Он добавил, что штаб сборной разберется во всем и постарается не допустить повторения подобных провалов. Напоминаем, что сборная России уступила в борьбе за «бронзу» Финляндии со счетом 1:4.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финский болельщик оскорбил россиян во время матча МЧМ.

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