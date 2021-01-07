На Камчатке на Вилючинском водопаде под завалами находятся люди

Лед обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке. Известно о пострадавших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Под завалами водопада находятся люди.

«В 05:20 мск поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом», – говорится в сообщении МЧС.

На данный момент известно о шести пострадавших. Четверо смогли выбраться, один человек находится в тяжелом состоянии и еще один, к сожалению, погиб.

На месте происшествия ведутся все необходимые мероприятия по спасению людей, а также ликвидации последствия разрушения льда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что пропавшая студентка на Сахалине в ноябре найдена живой. Девушка была найдена в городе Поронайске. 17-летнюю студентку передали родителям. На данным момент ее здоровью и жизни ничего не угрожает.