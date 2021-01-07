Вспыхнувшую однушку в Юнтолово потушили за полчаса

Спасатели потушили пожар в Юнтолово. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Спасатели потушили пожар в Юнтолово. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Утром в четверг, 7 января, в Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Сотрудникам МЧС потребовалось полчаса на ликвидацию огня.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления МЧС России. Как стало известно, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 10:51. Все произошло в доме №51, корпус 4 по Юнтоловскому проспекту.

Пожар начался в однокомнатной квартире. На место ЧП направили 16 человек личного состава ведомства и четыре пожарных автомобиля.

Было установлено, что огонь охватил комнату площадью 20 квадратных метров. С пожаром справились примерно за полчаса: в 11:24 спасатели сообщили о ликвидации огня.

В МЧС уточнили, что сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы вызвали МЧС для спасения кошки со льда на канале Грибоедова.