Садовый дом сгорел за час в деревне Горы

В Ленинградской области пожарные тушили пожар в садоводстве. Специалисты справились с огнем примерно за час.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, пожар случился утром 7 января в деревне Горы в Кировском районе. На Центральной улице загорелся садовый дом. О пожаре местные жители сообщили в 11:07.

На борьбу с огнем направили дежурную смену пожарной части противопожарной службы Ленобласти. На месте происшествия работали восемь человек с привлечением двух пожарных автомобилей.

Площадь пожара достигла 54 квадратных метров. Спустя час огонь был потушен.

Информация о пострадавших, как отмечают в ведомстве, уточняется. На месте ЧП работает районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вспыхнувшую однушку в Юнтолово потушили за полчаса.