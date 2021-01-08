Офицер полиции погиб после беспорядков в Вашингтоне

Офицер полиции погиб после беспорядков в Вашингтоне
В Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Фото: pixabay

Сотрудник полиции Капитолия в Вашингтоне спустя сутки скончался от травм, полученных во время массовых беспорядков. Он стал пятой жертвой штурма здания Сената 6 января.

Как сообщается на сайте полиции Капитолия, правоохранитель участвовал в разгоне протестующих у здания Конгресса 6 января и был ранен во время столкновений. Он смог добраться до своего офиса и упал в обморок. Его госпитализировали, но спустя сутки он скончался. Расследованием смерти офицера займется столичный департамент полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беспорядки вашингтон капитолий полиция США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на коронавирус обследовали еще 18,6 тыс. человек
Офицер полиции погиб после беспорядков в Вашингтоне
Петербургские власти отказываются реконструировать «мост глупости»
На Приморском проспекте загорелась парилка, на месте работает МЧС
В 2020 году Ленобласть помогла с квартирами 250 молодым семьям
Трамп осудил сторонников за беспорядки в Вашингтоне и пообещал передать ...
Корвет «Гремящий» обзавелся ограждениями после падения телеоператора в воду
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью блокадницы Галины Бариновой