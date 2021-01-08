Офицер полиции погиб после беспорядков в Вашингтоне

Сотрудник полиции Капитолия в Вашингтоне спустя сутки скончался от травм, полученных во время массовых беспорядков. Он стал пятой жертвой штурма здания Сената 6 января.

Как сообщается на сайте полиции Капитолия, правоохранитель участвовал в разгоне протестующих у здания Конгресса 6 января и был ранен во время столкновений. Он смог добраться до своего офиса и упал в обморок. Его госпитализировали, но спустя сутки он скончался. Расследованием смерти офицера займется столичный департамент полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.