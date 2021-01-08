Эксперт рассказал об обновлениях, которые могут убить смартфон

Следует относиться внимательно к выходящим обновлениям и по возможности проверять их качество, не устанавливая сразу. Фото: pixabay

Следует относиться внимательно к выходящим обновлениям и по возможности проверять их качество, не устанавливая сразу. Фото: pixabay

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев перечислил обновления, которые могут оказаться «смертельными» для смартфонов.

Как объяснил эксперт агентству «Прайм», последние обновления, выпускаемые такими IT-корпорациями, как Google и Apple, все чаще имеют сбои в алгоритмах, которые «ломают» работу смартфонов. Это связано с усложнением программного кода обновлений и самих новшеств.

К примеру, после обновления проблемного приложения от Google Carrier Services для системы Android, у пользователей прекратили работать СМС-сообщения. Критические ошибки, как отмечает программист, заключаются именно в программном обеспечении, поскольку многие разработчики используют готовые шаблоны и обмениваются данными, что порой запутывает их в процессе алгоритмов.

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