Легкий самолет разбился под Петербургом, трое погибли

Легкий самолет разбился под Петербургом, трое погибли
Место происшествия в Гостилицах. Фото: скриншот группы "ЛОМОЛЕНОБЛ" "ВКонтакте"

В пятницу 8 января в Ломоносовском районе Ленобласти произошла авиакатастрофа. К сожалению, не обошлось без погибших.

Все произошло на аэродроме Гостилицы в Ленобласти. Экстренные службы получили сообщение о крушении самолета в 15 часов. На месте происшествия работали все специальные службы, в том числе сотрудники Следственного комитета.

По предварительной информации, на воздушном судне находились семь человек. Трое из них погибли на месте, остальные получили травмы. В числе пострадавших был один ребенок. Сведения о состоянии пассажиров уточняются.

Место происшествия в Гостилицах. Фото: скриншот «ВКонтакте»

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