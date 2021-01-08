Легкий самолет разбился под Петербургом, трое погибли

В пятницу 8 января в Ломоносовском районе Ленобласти произошла авиакатастрофа. К сожалению, не обошлось без погибших.

Все произошло на аэродроме Гостилицы в Ленобласти. Экстренные службы получили сообщение о крушении самолета в 15 часов. На месте происшествия работали все специальные службы, в том числе сотрудники Следственного комитета.

По предварительной информации, на воздушном судне находились семь человек. Трое из них погибли на месте, остальные получили травмы. В числе пострадавших был один ребенок. Сведения о состоянии пассажиров уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Тосно мужчину насмерть сбила машина — он катался на «санях», привязанных к другому авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.