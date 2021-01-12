Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за коронавируса

Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за коронавируса
Авиасообщение с Великобританией приостановили до 1 февраля. Фото: pixabay

Полеты в Великобританию останутся недоступны до россиян еще до 1 февраля. Российские власти продлили приостановку авиасообщения.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, временный запрет на авиасообщение с Соединенным Королевством продлили «для обеспечения защиты здоровья населения».

Россия возобновила приостановку авиасообщения с Британией 22 декабря 2020 года. Причиной стали риски распространения нового «британского» штамма коронавируса, который считается более заразным, однако сведений о повышенной летальности нет. Напомним, после первой волны пандемии границы с Великобританией открыли в августе 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России установили первый случай «британского» штамма Covid-19. Отмечается, что штамм установили во время обследования одного россиянина, который совсем недавно вернулся из Великобритании.

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