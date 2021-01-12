На Академика Павлова тушат офисное здание

На Академика Павлова тушат офисное здание
В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы жалуются на «ужасный дым». Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

В Петроградском районе сегодня, 12 января, тушат офисное здание. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Академика Павлова – там загорелось офисное здание. На место уже прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

«О, я тут работаю, вовремя успели выйти. А всё майнинговые фермы, огонь от них прям до нашего окна достал»,

— пишет один из пользователей.

Официальные данные пока что не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура заинтересовалась падением ученика из окна школы на Савушкина. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, а также установлены обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в ведомстве.

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