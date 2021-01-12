Жена Илона Маска сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом

Жена Илона Маска сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом
Граймс призналась, что рада болезни. Фото: https://www.instagram.com/grimes/

Певица призналась, что наслаждается происходящим с ней.

Жена Илона Маска певица Граймс призналась, что заразилась коронавирусом. Новостью артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Девушка отметила, что «наконец-то заболела коронавирусом». Граймс добавила, что наслаждается лихорадкой. Такую реакцию она назвала странной.

Известно, что певица Граймс и Илон Маск воспитывают общего сына, которому сейчас всего восемь месяцев. Непонятно, заразились ли они от артистки. Напоминаем, что возлюбленные встречаются с 2018 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск выразил свое восхищение советским конструктором Королевым. Предприниматель, характеризуя конструктора, продемонстрировал знания русского языка.

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