Жириновский считает, что Путин останется при власти после 2024 года

Жириновский считает, что Путин будет баллотироваться на высокий пост. Фото: ldpr.ru

Жириновский считает, что Путин будет баллотироваться на высокий пост. Фото: ldpr.ru

Политик отметил, что президент не обсуждал с ним свои желания и планы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, будет ли президент России Владимир Путин баллотироваться в главы государства в 2024 году. Политик не может говорить наверняка, но считает, что такое вполне возможно. Об этом пишет РИА Новости.

Жириновский отметил, что Путин не любит делиться своими планами со всеми подряд. Так как политики не являются друзьями, лидер ЛДПР может лишь предполагать, как поступит президент.

«Пока я считаю, что будет он. Другое дело в 2030 году, возможно, он не пойдет на выборы, а в 2024 пойдет», — сказал Жириновский в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

Сам Путин, комментируя вопросы об еще одном президентском сроке, уверяет, что пока не думал об этом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский предложил лишать прав за катание на привязанных к авто «ватрушках».