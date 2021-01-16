Китайские ученые смоделировали два сценария развития пандемии COVID-19 в 2021 году

Главной проблемой ученые считают активное развитие коронавируса. Он, скорее всего, станет сезонной болезнью, а это осложняет борьбу с ним. Фото: pixabay

Главной проблемой ученые считают активное развитие коронавируса. Он, скорее всего, станет сезонной болезнью, а это осложняет борьбу с ним. Фото: pixabay

Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго спрогнозировали варианты развития пандемии коронавируса в текущем году.

При самом пессимистичном сценарии, общее число заражений в мире вырастет с 92 до 170 млн человек уже в ближайшее едва месяца, передает South China Morning Post. Примечательно, что 20% от всех случаев заболевания придется на Соединенные Штаты, считает профессор Цзяньго. А число жертв COVID-19 при таком развитии событий к марту может вырасти до 5 млн человек (сейчас погибших — более 2 млн).

Наиболее оптимистичный сценарий, возможный при соблюдении всех требований властей и активной вакцинации, предполагает, что к началу марта число летальных случаев среди зараженных коронавирусом увеличится на 300 тысяч человек (а не на 3 млн, как при худшем развитии событий).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончались рекордные 590 пациентов с коронавирусом.