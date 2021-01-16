В Гатчине вандал раскурочил новогодние украшения

Вандал пытался унести лошадь, но она оказалась слишком тяжелой. Фото: пресс-служба Гатчинского района

Вандал пытался унести лошадь, но она оказалась слишком тяжелой. Фото: пресс-служба Гатчинского района

Злоумышленника задержала полиция, но он не смог объяснить, зачем повредил композицию.

В Гатчине сегодня, 16 января, задержали мужчину, подозреваемого в вандализме. По предварительным данным, он разрушил световую композицию «Карета с лошадьми», которую установили в микрорайоне Аэродром. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района.

В сообщении сказано, что молодой человек не только повредил гирлянды, но также пытался унести домой одну из лошадей. Идею не удалось реализовать, так как кобыла оказалась слишком тяжелой.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Парень так и не объяснил, что стало причиной его странного поступка. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Власти надеются, что хулиган возместит нанесенный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге четверых подростков подозревают в вандализме, оставивших националистические надписи в поездах.