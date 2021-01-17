Таяние ледников Антарктики может стать причиной нового ледникового периода

Таяние ледников Антарктики может стать причиной нового ледникового периода
Таяние ледников предшествовало каждому ледниковому периоду за последние 1,6 млн лет. Фото: pixabay

Таяние айсбергов в Антарктике может спровоцировать цепную реакцию, из-за которой на Земле наступит новый ледниковый период.

К такому выводу пришли исследователи из Кардиффского университета, пишет издание Daily Mail. Исчезающие айсберги постепенно увеличивают уровень пресной воды в Атлантическом океане, из-за чего меняется циркуляция течений и Земле грозит сильное похолодание.

Таяние ледников и циркуляция океана, как установили ученые, были неразрывно связаны с последующим наступлением всех ледниковых периодов за последни 1,6 миллиона лет. Отметим, что остается актуальной угроза повышения уровня Мирового океана из-за таяния ледников и, как следствие, подтопления части территорий, на которых живут люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что древние люди, по предположениям ученых, могли впадать в спячку на время ледникового периода.

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