Таяние ледников Антарктики может стать причиной нового ледникового периода

Таяние айсбергов в Антарктике может спровоцировать цепную реакцию, из-за которой на Земле наступит новый ледниковый период.

К такому выводу пришли исследователи из Кардиффского университета, пишет издание Daily Mail. Исчезающие айсберги постепенно увеличивают уровень пресной воды в Атлантическом океане, из-за чего меняется циркуляция течений и Земле грозит сильное похолодание.

Таяние ледников и циркуляция океана, как установили ученые, были неразрывно связаны с последующим наступлением всех ледниковых периодов за последни 1,6 миллиона лет. Отметим, что остается актуальной угроза повышения уровня Мирового океана из-за таяния ледников и, как следствие, подтопления части территорий, на которых живут люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что древние люди, по предположениям ученых, могли впадать в спячку на время ледникового периода.