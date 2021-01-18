Коронавирус унес жизни еще 55 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 55 петербуржцев
В городе ежедневно обновляются данные о количестве умерших от коронавируса. Baltphoto/Павел Долганов

В России за последние сутки скончался 471 пациент с положительным тестом на коронавирус, 55 из них — в Петербурге.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии жертвами коронавируса в городе стали 8 902 пациента. Побороть болезнь за все время смогли 188 303 человека, из них 1 168 были выписаны из больниц за последние сутки.

Напомним, сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Для россиян доступен один из двух зарегистрированных препаратов: «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 3 287 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-1

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