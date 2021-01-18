В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 287 человек

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 287 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за указанный период выявили 3 679 инфицированных. На третьем месте оказалась Московская область — 1 381 новый зараженный. В Ленобласти заболели еще 225 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свободный коечный фонд для петербуржцев с инфекцией составляет 25,9%. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек.