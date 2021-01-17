Почти 26% COVID-коек в Петербурге свободны

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столицы образовался максимальный свободный коечный фонд с начала 2021 года. На данный момент для больных коронавирусом доступно 3 тыс. 233 койки.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. Согласно данным координационного совета по противодействию распространению в Петербурге Covid-19, свободный коечный фонд для пациентов с инфекцией составляет 25,9%. Всего в городе развернуто 12 тыс. 488 коек.

«Доля тяжёлых больных в стационарах в настоящий момент составляет 23%. На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в перепрофилированных под коронавирус стационарах в наличии 2157 аппаратов ИВЛ», – говорится в сообщении совета.

Отмечается, что на данный момент в городе вакцину от инфекции приняли 22 тыс. 349 человек. Полный цикл принятия препарата «Спутник V» закончили 3 тыс. 913 пациентов. За минувшие сутки первичную вакцину получили 477 петербуржцев, а вторичную – 438.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют еще 50 пунктов для вакцинации.