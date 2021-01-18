В честь прорыва блокады для ветеранов на 4 дня сделают бесплатным проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти

Льготы для ветеранов будут действовать 18, 26, 27 и 28 января. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Льготы для ветеранов будут действовать 18, 26, 27 и 28 января. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Петербургский перевозчик «Питеравто» в честь 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на четыре дня предоставляет бесплатный проезд всем ветеранам Великой Отечественной войны.

Информацию об этом компания опубликовала на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». Льготы будут действовать в транспорте как на территории Северной столицы, так и в Ленинградской области 18, 26, 27 и 28 января. Это коснется социальных маршрутов, а также коммерческого транспорта, который находится в ведении «Питеравто».

Представители перевозчика подчеркивают, что бесплатный проезд распространяется на всех ветеранов, независимо от гражданства и места жительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с годовщиной прорыва блокады Ленинграда.