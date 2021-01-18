Смертность в Петербурге за 2020 год выросла на 22,9%

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что по итогам минувшего года смертность в Петербурге увеличилась на 22,9%. Чиновник отметил, что эта цифра еще может незначительно измениться.

По словам председателя ведомства, основной причиной летального исхода среди жителей Северной столицы стала отнюдь не коронавирусная инфекция, а сердечно-сосудистые заболевания. Доля смертей из-за проблем с сердцем и сосудами превышает 50%. Второе место по летальности, как выяснилось, занимают онкологические заболевания.

Коронавирус в структуре общей смертности в Санкт-Петербурге составляет лишь 15,2%, заявил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в понедельник, 18 января. Напомним, что по последним данным жертвами COVID-19 стали 8 902 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки от коронавируса скончались 55 петербуржцев.