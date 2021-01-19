Студента заподозрили в интимной переписке со школьницей в Петербурге

Полицейские задержали студента, приехавшего учиться в Петербурге из Казахстана. Его подозревают в развращении 14-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 11 января в полицию обратилась 39-летняя петербурженка. Она сообщила, что неизвестный отправлял сообщения интимного характера ее дочери-подростку. Молодые переписывались в мессенджере Telegram.

Подозреваемого задержали спустя неделю. Им оказался 20-летний первокурсник Петербургского государственного университета путей сообщения, проживающий в общежитии. Он является гражданином Казахстана.

В тот же день следователи открыли уголовное дело по статье о развратных действиях. Парня поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец задушил подушкой возлюбленную, которую угрожал убить еще четыре года назад.