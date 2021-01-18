Петербуржец задушил подушкой возлюбленную, которую угрожал убить еще четыре года назад

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в убийстве сожительницы. После убийства он украл ее ювелирные украшения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 января в квартире дома №31 по Богатырскому проспекту нашли труп 46-летней женщины. На ее лице были следы крови. Следственный комитет открыл дело по статье об убийстве.

Спустя несколько дней на 5-й линии Васильевского острова поймали подозреваемого. Им оказался 38-летний сожитель убитой. Выяснилось, что он задушил возлюбленную подушкой, а после скрылся вместе с ее ювелирными изделиями. Было возбуждено еще одно уголовное дело, но уже по статье о краже.

Отмечается, что в 2016 году в отношении него расследовалось уголовное дело об угрозе убийством. Он угрожал угрожал погибшей расправой во время конфликта. Но год спустя дело закрыли в связи с примирением сторон.

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