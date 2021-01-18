Задержаны серийные мошенники, обманувшие пенсионеров на 450 тыс. рублей

Задержаны серийные мошенники, обманувшие пенсионеров на 450 тыс. рублей
Мошенники продавали пенсионерам биологически активные добавки под видом дорогих лекарств. Фото: pixabay

В Петербурге оперативники задержали группу лиц по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

Как сообщает городское ГУ МВД, подозреваемые приобрели слитую в Интернет базу данных медицинских организаций с информацией о пациентах. Они обзванивали пенсионеров и представлялись медработниками. Жертвам говорили о необходимости срочных хирургических операций. Но вмешательства, как утверждали мошенники, можно было бы избежать лечением редкими лекарствами. Курьеры доставляли пенсионерам простые биологические добавки, которые продаются в любом магазине спортивного питания. За недорогие таблетки потерпевшие отдавали от 10 до 162 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Задержаны пять человек, которые причастны как минимум к шести преступлениям. Они работали из колл-центра, который организовали в частном доме во Всеволожском районе.

Троих мужчин и женщину взяли под стражу. Еще одну женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино инженер перевела мошенникам почти 2 миллиона, опасаясь кредита.

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