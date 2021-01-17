В Мурино инженер перевела мошенникам почти 2 миллиона, опасаясь кредита

В Мурино инженер перевела мошенникам почти 2 миллиона, опасаясь кредита
Женщина лишилась крупной суммы денег. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Жительница Мурино перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Женщина испугалась, что на нее «повесят» кредит.

В субботу, 16 января, в отдел полиции обратилась 48-летняя женщина, работающая инженером в одной из компаний. Она рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и рассказал о взломе ее личного кабинета.

Как сообщил 78.ru, собеседник также заявил о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя горожанки. Чтобы сохранить деньги, ей нужно было перевести средства на безопасный счет.

Позже выяснилось, что ей звонили мошенники, но было поздно. Инженер поверила им на слово и перевела на их счет 1,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка с Лени Голикова перевела «сотруднику банка» 12 миллионов.

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