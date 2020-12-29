Пенсионерка с Лени Голикова перевела «сотруднику банка» 12 миллионов

Пенсионерка с Лени Голикова перевела &#171;сотруднику банка&#187; 12 миллионов
Пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Кировском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенников. Почти два месяца пенсионерка переводила неизвестным свои сбережения.

В понедельник, 28 декабря, в отдел полиции обратилась 87-летняя горожанка, проживающая в доме №86 по улице Лени Голикова. Она рассказала, что с ноября ей на мобильный телефон звонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Мужчина сообщал о том, что с ее банковского счета происходят списания средств.

Как стало известно gazeta.spb.ru, для сохранности денег собеседник посоветовал пенсионерке перевести сбережения на специальный счет. В трех отделениях банка «Тинькофф» заявительница сняла 12 млн, а после перечислила их на счет мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе мошенники обманули пенсионерку почти на 200 тыс. рублей.

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