В Калининском районе мошенники обманули пенсионерку почти на 200 тыс. рублей

В Калининском районе Петербурга злоумышленник пол предлогом осмотра труб обманули пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина в возрасте 83 лет и рассказала о том, что к ней в квартиру в доме на Полюстровском проспекте пришли двое мужчина и женщина под предлогом проведения проверки протечек труб.

Спустя два дня она обнаружила, что у нее пропали 195 тыс. рублей и сразу обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Приметы мошенников пенсионерка не запомнила. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что обнаружила в квартире пропажу 700 тыс. рублей после ухода двух неизвестных.