Эксперт объяснил, чем хороша вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Он заявил, что препарат позволит обеспечить подавляющее число населения вакцинами.

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что обеспечить вакциной желающих не так-то просто. Благодаря новому препарату удастся охватить всех. Эксперт объяснил, что почти все вакцины нужно применять двукратно с интервалом три-четыре недели.

«Одна из стратегий — расширить сроки. То есть не через три-четыре недели, а, например, через 12″,

— рассказал Смородинцев.

Новый подход позволит взаимозаменять препараты. Ученый добавил, что «Спутник» показал эффективность даже при введении одной дозы. «Спутник Лайт» и «Спутник V» одинаковые, вот только в варианте «Спутник Лайт» будут вводить только первый компонент этих препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве.