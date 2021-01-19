Эксперт объяснил, чем хороша вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Эксперт объяснил, чем хороша вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Он заявил, что препарат позволит обеспечить подавляющее число населения вакцинами.

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что обеспечить вакциной желающих не так-то просто. Благодаря новому препарату удастся охватить всех. Эксперт объяснил, что почти все вакцины нужно применять двукратно с интервалом три-четыре недели.

«Одна из стратегий — расширить сроки. То есть не через три-четыре недели, а, например, через 12″,

— рассказал Смородинцев.

Новый подход позволит взаимозаменять препараты. Ученый добавил, что «Спутник» показал эффективность даже при введении одной дозы. «Спутник Лайт» и «Спутник V» одинаковые, вот только в варианте «Спутник Лайт» будут вводить только первый компонент этих препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин рассказал, сколько человек прошли вакцинацию от коронавируса в Москве.

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