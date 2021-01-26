Заболевшую коронавирусом Фрейндлих перевели из реанимации в обычное отделение

Заболевшую коронавирусом Фрейндлих перевели из реанимации в обычное отделение
Алиса Фрейндлих лечится от коронавируса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая с конца декабря лечится от коронавируса в больнице, переведена из реанимационного отделения в лечебное. Врачи отмечают улучшение состояния.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Товстоногова, спустя месяц после госпитализации 86-летнюю актрису перевели из палаты интенсивной терапии в обычное отделение. Медики говорят о значительном улучшении состояния пациентки. Фрейндлих предстоит пройти курс лечебной физкультуры. Она будет получать кислородную поддержку и лекарственную терапию.

Напомним, артистка попала в больницу №122 с подтвержденным коронавирусом 25 декабря. Она лежала в реанимации, где получала кислородную поддержку. 12 января врачи сообщили, что ее состояние стабилизировалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм.

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