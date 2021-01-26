В России выявили минимум новых больных Covid-19 за сутки с 31 октября

В России врачи продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обошлось без рекордов по суточному приросту, – установлен минимум с 31 октября.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 18 тыс. 241 человек. Общее число больных в России составило – 3 млн 756 тыс. 931 пациент.

Отметим, что лидером по приросту за сутки стала Москва, – 2 тыс. 317 человек. На втором месте Санкт-Петербург, – 1 тыс. 510 новых случаев. Тройку замыкает Московская область, – 1 тыс. 129 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что заболевшую коронавирусом Фрейндлих перевели из реанимации в обычное отделение. Врачи отмечают улучшение состояния. Артистка попала в больницу №122 с подтвержденным коронавирусом 25 декабря.