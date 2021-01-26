Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе

Депутат Госдумы некорректно высказался о конфликте из-за Карабаха.

МИД Азербайджана возмутили слова депутат Госдумы Виталия Милонова о конфликте из-за Карабаха. В результате в ведомство был вызван российский диплома, о чем сообщает пресс-служба Министерства.

В МИД посчитали, что слова депутат позволили себе выражаться некорректно и «использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана». Дипломат заверил, что мнение Милонова не совпадает с позицией России и что страна дорожит дружественными отношениями с Азербайджаном.

Напоминаем, что разговор состоялся из-за слов Милонова в эфире программы «Позиция».

«Из-за серьезных ошибок древняя армянская земля отошла дикарям, которые воюют даже с трупами. С Арцаха начались большие геополитические изменения в нашем мире»,

— сказал парламентарий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве состоятся трехсторонние переговоры по Карабаху.