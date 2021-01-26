Смольный планирует послабления коронавирусрных ограничений

Власти считают, что эпидемиологическая ситуация улучшается и можно постепенно возвращаться к обычной жизни.

Власти Санкт-Петербурга обсуждают новую редакцию постановления об ограничения, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает АБН.

Не уточняется, о каких именно послаблениях идет речь. Вполне возможно, что спокойно выдохнуть смогут владельцы ресторанов в торговых центрах, а, может, организаторы концертов и спортивных мероприятий. Также послабления могут коснуться кинотеатров и театров.

До этого губернатор города Александр Беглов говорил, что готов обсудить снятие некоторых ограничений с сотрудниками Роспотребнадзора.

Напоминаем, что в связи с массовой вакцинацией населения ожидается, что заболеваемость пойдет на спад. На данный момент в Петербурге коронавирусом успели переболеть более 323,2 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 9,4 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали потенциально эффективный препарат от Covid-19.