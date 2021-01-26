Эксперты назвали графику «Гарри Поттера» уродливой

Журналисты составили рейтинг фильмов, в котором графика оставляет желать лучшего.
Журналисты рассказали, в каких фильмах самая уродливая графика. Об этом сообщает британское издание The Independent. Так, эксперты раскритиковали первую часть «Гарри Поттера», которая вышла в 2001-м году. Им кажется, что тролль, появляющейся в одной из сцен, получился не очень правдоподобным.
Также журналисты обратили внимание на третью часть «Матрицы». Они считают, что сцена боя Нео с сотнями агентов не удалась и выглядит нереалистично.
В рейтинг фильмов с неудачной графикой попали следующие фильмы: «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Лига справедливости», «Халк», «Мумия возвращается», «Зеленый фонарь», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха», а также мюзикл «Кошки», «Кинг Конг» Питера Джексона и ремейк мультфильма «Аладдин».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Disney заблокировал культовые мультфильмы из-за расизма.