Эксперты назвали графику «Гарри Поттера» уродливой

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Журналисты составили рейтинг фильмов, в котором графика оставляет желать лучшего.

Журналисты рассказали, в каких фильмах самая уродливая графика. Об этом сообщает британское издание The Independent. Так, эксперты раскритиковали первую часть «Гарри Поттера», которая вышла в 2001-м году. Им кажется, что тролль, появляющейся в одной из сцен, получился не очень правдоподобным.

Также журналисты обратили внимание на третью часть «Матрицы». Они считают, что сцена боя Нео с сотнями агентов не удалась и выглядит нереалистично.

В рейтинг фильмов с неудачной графикой попали следующие фильмы: «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Лига справедливости», «Халк», «Мумия возвращается», «Зеленый фонарь», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха», а также мюзикл «Кошки», «Кинг Конг» Питера Джексона и ремейк мультфильма «Аладдин».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Disney заблокировал культовые мультфильмы из-за расизма.