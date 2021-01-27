Депутат Госдумы незаконно занимался бизнесом на десятки миллиардов рублей

Депутата Госдумы Сергея Сопчука лишили незаконного заработка. Активы на 38 млрд рублей были конфискованы вместе с бизнесом.

Как сообщает «Коммерсантъ», парламентарий скрывал свои настоящие доходы, а во время обыска оказывал противодействия следствию. Он пытался скрыть финансово-хозяйственные документы.

По версии следствия, Сопчук владел с 2011 по 2020 год компанией ООО «Терней Золото», которая имела лицензию на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». Однако источника дохода политик не называл.

Данные запасы на месторождениях оценили в 7 тонн 828 килограммов золота и 773 килограмма серебра. Общая стоимость составила 38 млрд рублей. «Терней Золото» было вправе добыть и реализовать драгметалл, а полученный доход — обратить в свою пользу.

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