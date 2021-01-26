Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Израйлита оставили под домашним арестом

Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Израйлита оставили под домашним арестом
Бизнесмена задержали в конце 2016 года. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Смольнинский районный суд отказал защите бизнесмена Валерия Израйлита, которая просила смягчить меру пресечения. Вместо этого предпринимателю продлили срок домашнего ареста до 2 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Николая Павловского, суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении домашнего ареста. Защита в свою очередь просила избрать любую другую меру пресечения, чтобы у Израйлита была возможность свободно передвигаться. Адвокат заявил, что им оказали, продлив текущую меру пресечения до 2 мая.

Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года. Его обвиняют в хищении 317 млн рублей, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, деньги были похищены путем перевода на подконтрольные бизнесмену организации. Также предпринимателя обвиняют в легализации денежных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСИН Петербурга ходатайствует о возвращении Валерия Израйлита в СИЗО.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валерий израйлит домашний арест мошенничество суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе
Петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали
Депутат Госдумы предложил разместить на пятитысячной купюре портрет Путина
Бастрыкин проконтролирует дело 11-летнего мальчика, оставшегося без ног в ...
Нож в спину, пропофол и кислота в лицо: как калечат сотрудников Мариинки и ...
Сына Плющенко вновь проверят на синдром Аспергера
Чиновники будут следить за уборкой снега в Петербурге через новый сервис Гисметео
Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Израйлита оставили под домашним арестом