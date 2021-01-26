Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Израйлита оставили под домашним арестом

Смольнинский районный суд отказал защите бизнесмена Валерия Израйлита, которая просила смягчить меру пресечения. Вместо этого предпринимателю продлили срок домашнего ареста до 2 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Николая Павловского, суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении домашнего ареста. Защита в свою очередь просила избрать любую другую меру пресечения, чтобы у Израйлита была возможность свободно передвигаться. Адвокат заявил, что им оказали, продлив текущую меру пресечения до 2 мая.

Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года. Его обвиняют в хищении 317 млн рублей, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, деньги были похищены путем перевода на подконтрольные бизнесмену организации. Также предпринимателя обвиняют в легализации денежных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСИН Петербурга ходатайствует о возвращении Валерия Израйлита в СИЗО.