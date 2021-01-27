В Москве арестовали первого обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Евгения Есина, который обвиняется в применении насилия против сотрудника власти на незаконной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

Как сообщает пресс-служба суда, под стражей мужчина пробудет до 24 марта.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в отношении Есенова Е.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года», – говорится в сообщении.

Напомним, что несогласованные протесты прошли 23 января в крупных городах России. Сторонники Навального вышли поддержать его после задержания. Сам политик до этого прибыл в Москву из Германии, где лечился после возможного отравления. Оппозиционера задержали в аэропорту и позже отправили СИЗО на 30 суток по уголовному делу «Ив Роше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции.